Американцы коронуют любителей музыки

Американская компания Lit Headphones выпустила коллекцию наушников, оголовье у которых выполнено в виде короны. Об этом сообщает The Metro.

Аксессуары изготавливаются вручную по индивидуальным заказам. Наушники украшены разноцветными камнями и металлической фурнитурой. В качестве базы можно выбрать несколько готовых дизайнов, например, Black Queen, Red Reign или Royal Blue и дополнять их по своему желанию.

О технических особенностях гаджетов ничего не сообщается. Их стоимость варьируется от 299 до 499 долларов.

Фото: Lit Headphones 1 /4

Настоящую корону несколько лет назад выпустил модный дом Dolce & Gabbana. Украшение сложной конструкции декорировано прозрачными и желтыми кристаллами Swarovski, а также элементами в виде цветов. Внутренняя поверхность короны обита бархатом, на ней закреплена небольшая табличка с логотипом бренда. Аксессуар стоил 3,5 тысячи долларов.