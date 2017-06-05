Французы собрали наушники для аудиофилов

Французская компания Aëdle представила новую модель наушников под названием VK-2. По словам представителей марки, они предназначены для аудиофилов, сообщает Highsnobiety.

Корпус изготовлен из алюминия, а оголовье обито натуральной кожей. Новая диафрагма диаметром 40 миллиметров обеспечивает объемное звучание. Сначала в продаже появится только 500 экземпляров. Наушники собирали вручную. Цена — 420 долларов.

Компания Aëdle основана во Франции, специализируется на аудиотехнике. Одна из самых узнаваемых моделей — наушники VK-1, на разработку которых ушло порядка двух лет.

В конце марта 2017 года новую коллекцию наушников показала другая компания — Sennheiser. Речь идет о линейке, созданной в сотрудничестве с дизайнерами французского модного дома Dior. В нее вошли наушники HD 800 S, гарнитура PXC 550 и усилители, а также специальные чехлы и сумки для переноски техники.