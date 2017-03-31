Sennheiser показал совместную коллекцию с Dior Homme

Немецкая компания Sennheiser показала плоды сотрудничества с брендом Dior Homme. В совместную коллекцию вошло аудиооборудование и аксессуары к нему. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает Luxurylaunches. Модели из линейки выполнены в красном и черном цветах.

В линейку вошли наушники HD 800 S, гарнитура PXC 550 и усилители, а также специальные чехлы и сумки для переноски техники. Предполагается, что цены на новинки будут объявлены в ближайшие несколько дней.

Фото: Sennheiser 1 /4

Компания Sennheiser была основана в Германии в 1945 году. Специализируется на выпуске оборудования для записи, трансляции и воспроизведения звука, а также игровых гарнитур и радиосистем. В 1986 году фирма создала первые открытые наушники. Модель HD 414 была продана тиражом более чем в 10 миллионов экземпляров.

Осенью 2015 года компания представила новую модель наушников Orpheus ценой 55 тысяч долларов. В качестве материала для корпуса усилителя используется итальянский мрамор, также в конструкции есть серебряные и платиновые элементы.