Ребенка босиком выставили из детского сада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге воспитательница выставила четырехлетнего ребенка из детского сада потому, что у него не была взята проба Манту. Мать малыша сняла случившееся на видео, передает Ura.ru.

В связи с произошедшим женщина обратилась за помощью к главе общественной организации «Выбираем жизнь». Та рассказала, что мать мальчика привела его в детсад, воспитательница начала возмущаться, что у него не проверили реакцию Манту, и грозила, что не пустит ребенка в группу.

«Мама ответила ей, что готова разговаривать только с медиками или директором, раздела ребенка, расписалась в журнале и вышла. Она стала уходить, как видит, что двери на улицу открылись и воспитатель выставила ребенка на улицу босиком. Следом полетели ботинки, затем двери захлопнулись. На улице было холодно», — сообщила собеседница агентства.

На записи видно, как малыш обувается у входа в учреждение, его мать при этом говорит, что к нему «применили физическую силу».

Инцидент произошел в апреле, однако история попала в прессу только сейчас. «Закон позволяет родителям отказаться от прививки, поэтому запрещать здоровому ребенку посещать группу нельзя. Женщина обратилась с заявлением в полицию, но никакой реакции не последовало. Тогда она пожаловалась в свердловскую прокуратуру из-за бездействия полицейских. От них тоже ничего нет», — отметила руководитель «Выбираем жизнь».