Мать выгнала призерку Олимпиады из дома и оставила без денег

Галина Гришина, мать серебряной призерки Олимпийских игр 2012 года по спортивной гимнастике Анастасии Гришиной, выгнала девушку из дома и лишила всех денег. Об этом гимнастка рассказала «Комсомольской правде» во вторник, 14 марта.

«Мне очень стыдно, больно и обидно. Поверить не могу, что так со мной поступил не кто-нибудь чужой, а родная мать. Она забрала все мои деньги и жилье. Все, что я заработала в спорте. Даже машину, которую мне как медалистке вручил после Олимпиады мэр [Москвы Сергей] Собянин. У меня ничего не осталось. Теперь я с маленьким ребенком буквально на улице», — заявила Гришина, отметив, что за свою профессиональную карьеру заработала около 20 миллионов рублей, однако всеми доходами распоряжалась ее мать.

«Моя семья жила на мои деньги. А потом, когда у меня доходы закончились, когда я вышла в декрет и мне оказалась нужна их помощь, меня просто выгнали и все. Более того, теперь мне звонят и братья, и папа, и угрожают, что, если я не прекращу шум, будет хуже», — подчеркнула спортсменка.

Гришина подала иск и заявила об угрозах в полицию. Также она написала письмо с просьбой о помощи президенту России Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Гришина стала обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях гимнасток. Также в ее активе по две серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы. В 2015 году спортсменка завершила карьеру из-за травмы колена.