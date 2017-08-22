Москвич порвал паспорт жены во время перелета в Анапу

В отношении пассажира рейса Москва — Анапа, порвавшего паспорт своей жены на борту самолета, возбудили уголовное дело о порче документов (часть 1 статьи 325 УК РФ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

В июле во время полета 32-летний мужчина поругался со своей женой. Ссора, сопровождавшаяся нецензурными оскорблениями со стороны мужа, завершился рукоприкладством. В ходе конфликта он также порвал паспорт своей жены. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, однако проходить его отказался. Он был привлечен к административной ответственности. Решением Анапского городского суда его арестовали на семь суток.

В апреле заключенный из Новосибирской области, нежелающий жениться, испортил свой паспорт цитатой из песни Аркадия Укупника. На странице о семейном положении мужчина поставил смайлик и написал: «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед загсом свой паспорт». Сотрудникам исправительной колонии пришлось обратиться в ФМС для замены документа. За умышленную порчу паспорта мужчину обязали выплатить штраф.