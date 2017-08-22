В Коломне состоится благотворительный забег «Пульс добра»

В подмосковной Коломне пройдет благотворительный забег «Пульс добра». Об этом во вторник, 22 августа, сообщает сайт правительства Московской области.

Мероприятие состоится 16 сентября. На сегодняшний день свое участие в акции подтвердили жители 56 городов из 15 регионов России. «Самому молодому участнику забега девять лет, а самому возрастному — 77», — говорится в сообщении.

Они будут соревноваться на четырех дистанциях — на один, три, 10 и 21,1 километра. Маршруты дистанций пролегают по историческому центру города — непосредственно у стен Коломенского кремля. Самые выносливые пересекут понтонный мост над рекой Москвой и смогут полюбоваться на Богородице-Рождественский Бобренев монастырь, заложенный князем Дмитрием Донским.

Средства, полученные от забега «Пульс добра», направят на ремонт и оснащение Коломенского дома ребенка.