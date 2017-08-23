В СБУ рассказали о запланированном покушении на Порошенко

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали о запланированном покушении на президента страны Петра Порошенко в ходе его поездки в Харьковскую область. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в региональном управлении СБУ.

«Вчера, 22 августа, около 12:00 (совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») поступил звонок на телефон управления СБУ от анонима. Звонок был не со стационарного телефона, а с использованием IP-телефонии. Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область», — приводит агентство слова собеседника.

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Источник отметил, что обнаружить местонахождение анонима сотрудники спецслужбы не смогли. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь государственного деятеля».

17 августа глава СБУ Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства неких украинских политиков. «Причем независимо от власти или оппозиции, чтобы убийство такого деятеля принесло ожидаемый для них общественный резонанс», — заявил Грицак. Он добавил, что за последний месяц ведомство выявило три группы, которые готовили покушения.

Киев регулярно приписывает руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Украины опровергают.