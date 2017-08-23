Британский дуэт Erasure отказался выступать в России

Британский синти-поп дуэт Erasure отменил выступление в России в рамках стадионного тура The Heavy Entertainment Show певца Робби Уильямса. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

Отмечается, что менеджеры музыкантов не захотели отвечать на некоторые вопросы визовой анкеты, посчитав их слишком личными: «С помощью этой информации можно открыть банковский счет или купить дом!»

Концерты Уильямса в рамках The Heavy Entertainment Show запланированы на 7 сентября в петербургском Ледовом дворце и на 10 сентября в московском «Олимпийский».

В апреле Уильямс выпустил клип на композицию The Heavy Entertainment Show, в котором провел боксерский поединок сам с собой. В марте он вызвался представлять Россию на вокальном конкурсе «Евровидение».