Робби Уильямс провел боксерский поединок сам с собой в новом клипе

Видео: Robbie Williams / YouTube

Британский музыкант Робби Уильямс выпустил клип на песню The Heavy Entertainment Show. Ролик появился на YouTube-канале певца в пятницу, 28 апреля.

В музыкальном видео Уильямс предстает в образе рефери, а также в роли обоих участников боксерского поединка. В описании к клипу отмечается, что The Heavy Entertainment Show станет первой песней на всех концертах грядущего тура исполнителя, который стартует 2 июня.

Робби Уильямс ― британский певец, автор песен и актер. В марте музыкант вызвался представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В сентябре 2016-го он выпустил клип на композицию Party Like A Russian («Веселись как русский») о богатом русском, который приуменьшает благосостояние нации, строит собственную космическую станцию и никогда не улыбается.