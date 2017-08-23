РПЦ выступила против постройки дома в Хабаровске ради красивого вида на храм

Хабаровская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выступила против строительства жилищного комплекса «Грани», который, по плану, должен появиться у берегов Амура рядом с площадью Славы и Спасо-Преображенским кафедральным собором. Об этом говорится в сообщении епархии, опубликованном 22 августа на ее информационно-просветительском портале «Самый Восточный».

Священнослужители уверены, что возведение дома «нанесет непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности всего региона».

«Жилой комплекс "Грани" закроет для хабаровчан вид на Амур со стороны площади Славы и стилобата Спасо-Преображенского кафедрального собора. С великой реки Амур, для сопредельных регионов и соседнего государства, Хабаровск отныне будет ассоциироваться с жилым домом, а не с кафедральным собором и площадью Славы», — указано в сообщении, в котором храм также сравнивается с «символом православного форпоста Дальнего Востока».

Строительством ЖК «Грани» собирается заняться «Управление инвестиционных программ города Хабаровска». В настоящее время проект проходит стадию согласования с городскими властями. Планируется, что комплекс будет представлять собой каскад жилых блоков высотой от пяти до 17 этажей.

При этом, как сообщает портал «Губерния» со ссылкой на главного архитектора Хабаровска Аркадия Корзуна, застройщику не разрешили возводить «Грани» в представленном на макетах виде. Это связано с тем, что объект соседствует с памятниками архитектуры. В то же время Корзун отметил, что компания готова уплотнить застройку на 20 процентов, но уменьшить количество этажей до пяти. «Они представят новый эскиз застройки, и мы совместно с епархией и со специалистами из правительства края будем рассматривать этот вопрос. Я думаю, что мы придем к единому мнению», — заключил он.