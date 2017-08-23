Россия
 

РПЦ выступила против постройки дома в Хабаровске ради красивого вида на храм

Перейти в «Мою Ленту»

Хабаровская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выступила против строительства жилищного комплекса «Грани», который, по плану, должен появиться у берегов Амура рядом с площадью Славы и Спасо-Преображенским кафедральным собором. Об этом говорится в сообщении епархии, опубликованном 22 августа на ее информационно-просветительском портале «Самый Восточный».

Священнослужители уверены, что возведение дома «нанесет непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности всего региона».

«Жилой комплекс "Грани" закроет для хабаровчан вид на Амур со стороны площади Славы и стилобата Спасо-Преображенского кафедрального собора. С великой реки Амур, для сопредельных регионов и соседнего государства, Хабаровск отныне будет ассоциироваться с жилым домом, а не с кафедральным собором и площадью Славы», — указано в сообщении, в котором храм также сравнивается с «символом православного форпоста Дальнего Востока».

Строительством ЖК «Грани» собирается заняться «Управление инвестиционных программ города Хабаровска». В настоящее время проект проходит стадию согласования с городскими властями. Планируется, что комплекс будет представлять собой каскад жилых блоков высотой от пяти до 17 этажей.

При этом, как сообщает портал «Губерния» со ссылкой на главного архитектора Хабаровска Аркадия Корзуна, застройщику не разрешили возводить «Грани» в представленном на макетах виде. Это связано с тем, что объект соседствует с памятниками архитектуры. В то же время Корзун отметил, что компания готова уплотнить застройку на 20 процентов, но уменьшить количество этажей до пяти. «Они представят новый эскиз застройки, и мы совместно с епархией и со специалистами из правительства края будем рассматривать этот вопрос. Я думаю, что мы придем к единому мнению», — заключил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Против строительства жилкомплекса за собором на площади Славы выступила Хабаровская епархия
Мэр Сочи пришел на «разборки» с риелторами
В Москве возбуждено дело о мошенничестве при строительстве комплекса «Царицыно»
Последние новости
Samsung представила Galaxy Note8
Гражданин Узбекистана с приятелем изнасиловал художницу из Москвы  
Беспилотные автобусы в Таллине нарушили ПДД на скорости 20 километров в час
РПЦ выступила против постройки дома в Хабаровске ради красивого вида на храм
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака
В Швейцарии нашли призывающего убить евреев и русских безработного имама
«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда
Другие материалы рубрики
Россия00:0222 августа

Тайсон с Матвеевской

Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
15:28Сегодня

Жириновский отреагировал на попытку обвинить его в финансировании терроризма

15:52Сегодня

Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

15:23Сегодня

Молодые люди в ХМАО укатили каталку врачей ради «покатушек»

Россия00:08 3 августа
Елизавета Симонова

«Бескомпромиссная неонацистка»

О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
12:4022 августа

Красноярцу отказали в трудоустройстве из-за его мужского пола

15:34Сегодня

Женщину-инвалида задержали в Москве за убийство рецидивиста ножницами  

14:56Сегодня

Подросток в Буденновске нанюхался газа для зажигалок и умер

Россия18:2121 августа

Ростов в огне: в городе горят десятки домов

Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
10:5922 августа

В «Черном дельфине» перекрасили стены в менее угнетающие тона

14:45Сегодня

Приезжий из Бурятии напал на полицейского в московском суши-баре  

14:05Сегодня

Главный раввин России напомнил о невозможности заработать все деньги

Россия
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Жириновский отреагировал на попытку обвинить его в финансировании терроризма
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области
Молодые люди в ХМАО укатили каталку врачей ради «покатушек»
Женщину-инвалида задержали в Москве за убийство рецидивиста ножницами
Ростов в огне: в городе горят десятки домов
Крупнейший пожар последних лет глазами горожан
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Замок мавров в Португалии подсветили в память о жертвах терактов в Барселоне
Разбомбленный в Йемене отель с постояльцами показали на видео
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Боевики ИГ отрезали головы девяти ливийским солдатам
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
СМИ узнали о готовящемся ужесточении порядка въезда россиян на Украину
Стороны в Донбассе договорились о школьном перемирии
В СБУ рассказали о запланированном покушении на Порошенко
Кравчук рассказал о включенном хитростью в состав Украины Крыме
Пример отказа Казахстана от ядерного оружия назвали актуальным
Украинские пограничники приготовились отразить высадку диверсантов в Мариуполе
Все материалы
Финансы
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление Хорватии
Германия вернула большую часть золотого запаса
Братья биткоэны: новый золотой пузырь
Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал
Пенсионный фонд запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
В теневой сектор экономики попали 33 миллиона россиян
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
СМИ узнали о закрытии в России сервиса аренды машин Hertz
«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда
Суд упрекнул АФК «Система» в неподобающем поведении на процессе
Суд взыскал с «Системы» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти»
Здесь просто огонь, огонь!
История успеха основательницы детского клуба Freedom в Великом Новгороде
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Германия выдала задавившего в Москве пешехода водителя Mercedes
Шойгу вновь заявил о прекращении гражданской войны в Сирии
В США определились финалисты конкурса на новую стратегическую ракету
Женщина-инвалид маникюрными ножницами заколола рецидивиста в Москве
Все материалы
Наука и техника
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
Военная разработка Китая напугала физиков
Бесконечный город-фрактал показали на видео
Представлен первый скафандр SpaceX
Созданы пожирающие свет бактерии-киборги
Все материалы
Спорт
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Нурмагомедов прокомментирует бой между Мэйуэзером и Макгрегором
Шнуров сочинил стихотворение про портящих стадион «Зенита» бакланов
Строительство к ЧМ-2018 стадиона в Самаре отстало от графика
Руни прекратил выступления за сборную Англии
«Зенит» купил пятого аргентинца за лето
Клуб НХЛ предложил 45-летнему Ягру годовой контракт на 3,7 миллиона долларов
Все материалы
Культура
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
«Объявлен окончательный коммунизм»
2 важные старые книги: выбор Валентина Курбатова
Самый главный поц
Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
Мединский прокомментировал арест Серебренникова
Роберт Де Ниро стал самым высокооплачиваемым актером сериалов
Михалков уйдет из попечительского совета Фонда кино
Серебренникова поместили под домашний арест
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Американского ведущего отстранили от эфира из-за неподходящего имени
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Агрессивный вомбат спровоцировал пользователей сети на фотошоп-битву
Санса и Арья Старк повеселили фанатов «Акуной Мататой» в стиле «Игры престолов»
В сети содрогнулись при виде традиционной немецкой еды
Сотрудники ГАЗа узнали об убийстве через корпоративный мессенджер
Все материалы
Ценности
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Марка Corneliani сшила дышащие кеды
Дмитрий Речной«Охренеть! Тоже хочу!»
В чем разница между хорошими и плохими наколками
Monki воскресил джинсы из 1990-х
Телефон Lamborghini из «жидкого металла» оценили в 2,5 тысячи долларов
На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом
Французы сравнили женщин с румяными куклами
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Туристу в Турции пригрозили тюрьмой из-за найденных им старинных монет
В аэропорту Сиднея заработал человекоподобный робот-помощник
Эксперт спрогнозировал падение турпотока в США на четверть из-за визовых проблем
Пьяная туристка избила посетительницу McDonald's в Таиланде
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Все материалы
Из жизни
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака
Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов
Пожарные съели спасенных из огня поросят
Погнавшегося за ребенком медведя ударили по морде
Все материалы
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
Тест Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster
Два крутых вседорожника: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние
Audi усложнила названия машин дополнительными цифрами
Компания Amazon начала искать замену Джереми Кларксону
Раскрыт дизайн нового Suzuki Jimny
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы