Мэр Сочи пришел на «разборки» с риелторами

Мэр Сочи Анатолий Пахомов обвинил риелторскую компанию в попытках продать проблемный объект. Градоначальник лично пообщался с ее сотрудниками, соответствующая запись была опубликована на YouTube-канале пользователя под ником Igor Perviy в среду, 24 мая.

Чиновник указал риелторам, что через их сайт ведется продажа квартир в жилом комплексе «Лаурель парк». «Я вижу, что у вас есть предложения того объекта, который является незаконным», — сказал чиновник.

Он пояснил, что власти города выдали разрешение на строительство трехэтажного жилого дома, а не многоэтажки. «Как вы можете продавать то, чего нет?» — возмутился Пахомов.

Сотрудники компании утверждали, что на сайте всего лишь указан проект застройщика в рамках рекламы. В качестве доказательства они указали на то, что цены на квартиры в ЖК не прописаны. Мэр прервал их попытки оправдаться, заявив, что их «жульническими действиями» будут заниматься правоохранительные органы.

Предположительно, речь идет о сайте «Элитный Сочи». На сегодняшний день ЖК «Лаурель парк» находится в разделе «распроданные новостройки» и помечен как проблемный объект.