Женщина-инвалид маникюрными ножницами заколола рецидивиста в Москве

Полицейские задержали женщину, имеющую инвалидность II группы, по подозрению в убийстве рецидивиста в Москве. Она заколола его маникюрными ножницами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, тело мужчины, ранее трижды судимого по статьям о побоях и об угрозе убийством, нашли днем 21 августа в подъезде жилого дома на Коровинском шоссе на севере столицы. Источник рассказал, что предполагаемая убийца, 44-летняя женщина, три раза ударила жертву в область сердца ножницами.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Такие действия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

В столичном главке МВД подтвердили факт обнаружения тела и задержания подозреваемой, передает РЕН ТВ.