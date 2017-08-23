Посол США в России назвал себя «мистер Пельмени»

Посол США в России Джон Теффт, подводя итоги работы в этой должности, сравнил себя с «мистером Пельмени». Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС, опубликованном в среду, 23 августа.

Теффт пояснил, что куда бы он в России ни поехал, местные жители советуют ему места, где в их регионе можно попробовать это блюдо. «Кажется, я стал "мистером Пельмени"», — отметил он. Дипломат добавил, что в Вашингтоне недавно открылся новый ресторан русской и грузинской кухни и по возвращении в США он собирается туда сходить.

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По словам посла, все началось с того, как во время одной из первых бесед с россиянами в соцсетях он упомянул, что очень любит это блюдо. Так, в начале мая 2015 года он написал в Facebook: «Я только что пообедал, но, к сожалению, в меню не было моих любимых русских пельменей со сметаной».

18 мая 2016 года Россию посетила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Во время пребывания в Москве она зашла в заведение «Вареничная №1», где вместе с Теффтом пообедала пельменями.