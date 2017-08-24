В российские войска до 2020 года поступят 100 танков «Армата»

Минобороны России до 2020 года получит 100 танков на платформе «Армата». Об этом сообщил в рамках военно-технического форума «Армия-2017» замглавы военного ведомства Юрий Борисов, передает в четверг, 24 августа, ТАСС.

По словам Борисова, в настоящее время проводится опытно-боевая эксплуатация машин.

В сентябре 2015 года тогда еще генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко сообщал, что планируется поставка армии 2300 единиц «Арматы» до 2020 года.

Танк Т-14 на базе унифицированной тяжелой гусеничной платформы «Армата» разработан в России в 2000-2010 годах уральским КБ транспортного машиностроения (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод»). Это первый в мире серийный основной боевой танк новой компоновки (с необитаемым боевым отделением).

На базе платформы «Армата» также разрабатывается ряд иных боевых машин, включая тяжелую БМП Т-15.