Культура
 

Жители белорусской деревни пожаловались на дом с черепами и нечистью

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Жители белорусской деревни Ратомка, расположенной под Минском, пожаловались на дом, украшенный черепами, статуями чертей и торчащими из забора руками. Об этом сообщает портал TUT.BY.

«Наш сосед Александр написал жалобу в сельисполком. Председатель и заместитель приехали, потоптались и уехали. А что они могут сделать? Это же частная собственность», — посетовала местная жительница, не назвавшая своего имени.

Отмечается, что разнообразные изваяния чертей украшают крышу здания и забора, а черепами выложен купол беседки. На ограде, из которой торчат руки, также висят пластины с масонским символом «Всевидящее око». Хозяин дома, по словам соседей, «с виду вполне обыкновенный бизнесмен».

«Сначала дом выглядел симпатично, внучка сравнивала его со сказочным замком. Но когда из забора "полезли" черные руки и черепа, а на крыше появились черти — это стало перебором. Теперь внучку мимо не вожу. Вечером тут и взрослым жутковато ходить — вон те черти на крыше, что поменьше, светят в темноте фонариками», — рассказала жительница Ратомки Мария.

В феврале сообщалось, что архитектор Рикардо Бофилл переделал цементный завод конца XIX века возле Барселоны в современный особняк. На осуществление проекта у него ушло почти 45 лет.

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