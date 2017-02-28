Архитектор превратил цементный завод XIX века в жилой замок

Архитектор Рикардо Бофилл переделал цементный завод конца XIX века возле Барселоны в современный особняк. На осуществление проекта La fábrica у него ушло почти 45 лет, сообщает портал BoredPanda.

Бофилл приобрел фабрику в 1973 году. Над проектом он работал с командой строителей.

«У меня создается впечатление, будто я живу в собственной вселенной, которая защищает меня от внешнего мира и будничной жизни», — написал архитектор на своем сайте.

Каждая комната здания создана по уникальному проекту и, по словам Бофилла, «выполняет определенную функцию». Архитектор демонтировал некоторые помещения завода и засадил территорию плющом, эвкалиптом и оливковыми деревьями.

Рикардо Бофилл — испанский архитектор, автор проектов аэропорта и здания Национального театра Каталонии в Барселоне, а также района Абраксас в парижской коммуне Нуази-ле-Гран. Кроме того, Бофилл работал в России — он спроектировал жилищные комплексы «Александрия», «Новоорловский» и «Смольный проспект» в Санкт-Петербурге, а также шоу-пространство «Ленинград Центр».