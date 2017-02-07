Названы лучшие здания года

Издание ArchDaily назвало победителей конкурса Building of the Year Awards — премии за лучшее здание года. Список лауреатов приводится во вторник, 7 февраля.

Лучшим в категории «образовательная архитектура» был выбран детский сад в датском городе Фредериксборг. Его проект был основан на детских рисунках.

В номинации «жилье» победил комплекс VIΛ 57 West в Нью-Йорке, который занимает квартал на набережной реки Гудзон. Эльбская филармония в Гамбурге, построенная архитекторами Пьером де Мероном и Жаком Херцогом, была признана лучшим культурным строением.

Фото: Rasmus Hjortshøj, Adam Mørk 1 /4

Читатели выбрали 16 построек из трех тысяч претендентов, о которых писало издание в 2016 году. В список попали здания таких бюро, как Dominique Perrault Architecte, ICD-ITKE University of Stuttgart, COBE, Luís Pedro Silva Arquitecto, BIG, Herzog & de Meuron, WORKac, Foster + Partners, ARCHSTUDIO, Supermachine Studio.

Издание ArchDaily было создано в марте 2008 года и стало онлайн-ресурсом для растущего сообщества тысяч архитекторов, находящихся в поиске последних новостей своей профессиональной среды: информации о новых проектах, событиях, релевантных продуктах, интервью и конкурсах среди специалистов.