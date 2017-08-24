Траты россиян на развлечения подскочили в шесть раз

Летом 2017-го россияне потратили на развлечения в шесть раз больше денег, чем за летние месяцы прошлого года. Об этом в четверг, 24 августа, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Деньги».

Популярнее всего походы в бары, театры, кино, на спортивные мероприятия, а также концерты. В топ-10 также вошли цирки, квесты, музеи и экскурсии.

Спортивные мероприятия стали самым дорогим видом развлечений летом 2017 года — один поход стоил в среднем 2428 рублей. Детские развлечения заняли второе место с 2326 рублями. Средний чек за экскурсии составил 1757 рублей, концерты — 1694 рубля, театры — 1524 рубля, цирки и аттракционы — 1426 рублей, зоопарки — 1051 рубль. Меньше всего было потрачено на музеи (853 рубля), бары (602 рубля) и кино (575 рублей).

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

22 августа исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что россияне экономят на досуге — более половины из них за последние полгода не посещали каких-либо развлекательных мероприятий или заведений. В 2014-м, по данным компании, этот показатель составил 45 процентов.

Доля опрошенных, посетивших за последние полгода рестораны и кафе снизилась до 26 процентов (30 процентов в 2014 году), салонов красоты — до 12 процентов (13 процентов в 2014 году), платных бань и саун — до семи процентов (девять процентов). В то же время увеличилось количество посетителей кинотеатров — до 24 процентов (22 процента в 2014 году) и ресторанов быстрого питания — до 19 процентов (17 процентов).