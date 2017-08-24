Полиция США застрелила убившего жену и похитившего собственного сына россиянина

Полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего Константина Морозова, застрелившего свою жену и похитившего собственного девятилетнего ребенка. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Как отмечается, это произошло 22 августа. Накануне Морозов убил свою жену Наталью и похитил их общего сына Даниила. Мужчину объявили в розыск. Вечером вторника Морозов был замечен покидающим дом своих знакомых, вместе с ним был и его сын.

Издание отмечает, что доподлинно неизвестно, почему полицейские открыли огонь по Морозову, хотя власти утверждают, что при нем был найден пистолет. Мужчина был несколько раз ранен и скончался в больнице. Его девятилетний сын не пострадал.

В генконсульстве России в Сан-Франциско РИА Новости заявили, что находятся в курсе произошедшего. Также там подчеркнули, что дальнейшие комментарии по обстоятельствам этого дела и предпринимаемым шагам по защите интересов российского ребенка будут исходить от сотрудников консульства.