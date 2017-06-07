Полиция подтвердила гибель россиянина в США

Полиция американского штата Мэриленд подтвердила гибель россиянина в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление округа Монтгомери.

Стражи порядка сообщили имя погибшего — это 18-летний Артем Зиберов. Его вместе с приятелем, 17-летним Шади Ади Наджаром, в понедельник, 5 июня, застрелили неизвестные. Полиция ищет преступников, за любую информацию о них объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Ранее российское посольство в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по вопросу об убийстве гражданина РФ в Вашингтоне.