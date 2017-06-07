Российские дипломаты сообщили о возможном убийстве гражданина РФ в США

Российское посольство в США обратилось в Госдепартамент за разъяснениями по вопросу об убийстве предположительно гражданина РФ в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

«По факту сообщений СМИ консульский отдел посольства РФ в США обратился в Госдеп за дополнительной информацией по происшествию», — объяснил собеседник агентства.

Известно, что убийство произошло в понедельник, 5 июня. Имя и фамилия погибшего, а также обстоятельства произошедшего не сообщаются.