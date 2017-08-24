Вкладчики разоренных банков провели митинг в Тюмени

Свыше 300 вкладчиков банков, у которых ЦБ отозвал лицензии, провели митинг в Тюмени. Они потребовали от властей ограничить полномочия регулятора и сделать его работу максимально прозрачной.

Пострадавшие вкладчики уверены, что они стали заложниками «непрозрачных и неподконтрольных» решений Банка России. «Прикрываясь собственными нормативными актами, неподконтрольный правоохранительным органам ЦБ не только не раскрывает нам информацию о выдаче предписаний и наличии у банков каких-то проблем, но отказывается предоставлять основания своих решений или действий», — заявил глава инициативной группы вкладчиков Николай Николаев. По его мнению, сейчас любой банк может попасть под удар и стать жертвой рейдерского захвата.

Кроме того, вкладчики-«превышенцы» (граждане, сумма вкладов которых больше установленной законодательством страховой суммы в 1,4 миллиона рублей) требуют от ЦБ вернуть свои деньги в полном объеме. Они указывают на то, что в последнюю очередь должны удовлетворяться требования АСВ, а не добросовестных вкладчиков. «Решение ЦБ и АСВ мы считаем полностью незаконным. Банк был надежным, и претензии регулятора безосновательны. Мы будем бороться за деньги вкладчиков», — прокомментировал вкладчик «Югры».

Один из организаторов митинга также сообщил о создании организации «Союз вкладчиков России». Она представляет интересы пострадавших клиентов банков на высшем уровне — в Госдуме и Генеральной прокуратуре. Организация призвана отстаивать права граждан на возврат принадлежащих им по закону денежных средств, утраченных в результате действий ЦБ и АСВ.

ЦБ 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра», в который 10 июля была введена временная администрация. 19 июля Генеральная прокуратура вынесла протест в связи с введением временной администрации и предложила приостановить выплаты вкладчикам банка. ЦБ принял решение начать выплаты в запланированные сроки — 20 июля.