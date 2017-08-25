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Полиция Австрии объявила о задержании банды чеченцев

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Полиция Австрии объявила о задержании девятерых членов организованной преступной группы, в которую входили уроженцы Чечни. Об этом в пятницу, 25 августа, пишет газета Kurier.

Полицейская спецоперация прошла в среду в Вене и регионе Нижняя Австрия. О задержании членов группы на пресс-конференции в пятницу сообщил глава МВД страны Вольфганг Соботка.

По его словам, в рамках операции было проведено 16 обысков, в ходе которых полицейские обнаружили холодное оружие и наркотики. Стражи порядка подозревают задержанных в создании организованного преступного сообщества, которое занималось мошенничеством, поджогами, вымогательством и шантажом. Также не исключено, что им предъявят обвинения в незаконном хранении оружия и наркотиков.

Глава МВД подчеркнул, что все задержанные имеют статус беженцев на территории Австрии. В настоящее время решается вопрос о лишении чеченцев этого статуса.

Российское посольство в Австрии в курсе задержания уроженцев Чечни. «Посольство в курсе произошедшего. На данный момент никто из задержанных в консульство России в Вене не обращался. Если обращение поступит, предпримем предусмотренные в подобных случаях консульские действия», — сказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Булат Хайдаров.

В феврале этого года полиция Австрии задержала 22 выходца из Чечни в районе Флоридсдорф с оружием и боеприпасами. В отношении некоторых из них велось дело по статье 278 Уголовного кодекса Австрии (участие в запрещенных объединениях). Впрочем, позже большинство из задержанных были отпущены.

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