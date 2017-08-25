Ветеран-наркополицейский из США обменивал героин на секс

Американский наркополицейский Стэнли Дэвис, прослуживший в правоохранительных органах города Филадельфия 21 год, обменивал героин на сексуальные услуги. Об этом сообщает Philly.com

Как удалось выяснить следователям, мужчина познакомился с двумя женщинами в районе Кенсингтон. Они хотели купить наркотики, Дэвис предложил вместо этого стать осведомителями полиции. В материалах дела не сообщается, согласились ли они, однако обвиняемый стал обмениваться с ними сообщениями в социальных сетях. Со временем он стал переписываться о сексе с одной из этих женщин и выслал ей фотографию своего обнаженного тела. Они решили встретиться.

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Во время первого свидания она перед сексом употребила героин и крэк. Во время второй Дэвис передал ей несколько мешочков героина после сексуального контакта. Мужчина решил попробовать эту тактику со второй встреченной им еще в Кенсингтоне наркоманкой. Она сработала.

Однако об истории стало известно: первая знакомая Дэвиса в одурманенном состоянии попала в аварию, из-за которой погибла ее 90-летняя пассажирка, и во всем созналась. «Он содействовал следствию с самого начала, — сообщил СМИ адвокат Дэвиса Джек Макмагон. — Он чувствовал себя ужасно, и как только все вскрылось, быстро все рассказал, потому что такие поступки не соответствуют его характеру».

Издание уточняет, что Дэвис женат на женщине, с которой служил в полиции. Ожидается, что во время судебного заседания в пятницу, 25 августа, он признает свою вину.