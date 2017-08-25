Режиссеры высказались об уходе Михалкова из попечительского совета Фонда кино

Отечественные кинорежиссеры Владимир Хотиненко и Александр Роднянский прокомментировали «Ленте.ру» уход Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино.

«Это его право, мнение и его воля. Нынешняя система не без недостатков, но это предмет для серьезного разговора, здесь не нужно принимать поспешных решений», — отметил Хотиненко. Режиссер добавил, что для решения проблемы «необходимо сесть за стол всем заинтересованным лицам и попытаться разобраться, нужно ли вносить изменения в регламент по формированию попечительского совета фонда».

Роднянский подчеркнул, что Фонд кино эффективно взаимодействует с Министерством культуры России: «Их работа сейчас ведется достаточно качественно и прозрачно, о чем говорят и колоссальные достижения – прозрачная система, публичные питчинги, общее понимание того, как функционирует государственная структура».

Кинематографист объяснил, почему фонд финансирует большое количество фильмов. «Чем больше отечественных картин, тем больше шанс на появление новых талантов, на развитие существующих компаний, на появление тех картин, которые добиваются успеха вопреки не слишком высоким ожиданиям», — заявил Роднянский.

Михалков объявил о решении покинуть совет 23 августа. Режиссер раскритиковал Фонд кино, назвав его безответственной организацией.