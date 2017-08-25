M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж

Косметический бренд M.A.C представил совместную коллекцию с певицей Ники Минаж. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

В линейку вошли помады пастельных тонов. В продажу новинки будут поступать частями: первая выйдет осенью, а вторая — в 2018 году. Они будут представлены в фирменных магазинах. Цены пока не объявляли.

Ники Минаж — хип-хоп-исполнительница, уроженка Тринидада и Тобаго. Певица записала четыре студийных альбома. Дважды номинировалась на премию «Грэмми», неоднократно становилась обладательницей BET Awards.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из новинок марки — линейка блесков Dazzleglass Lipgloss. В цветовой гамме — 16 оттенков. В линейку вошли яркие и необычные цвета, например: Comet Blue (неоновый синий с оттенком фиалки), Boys Go Crazy (темно-фиолетовый с синим подтоном), Funtabulous (пурпурный с фиолетовым перламутром), Date Night (холодный фиолетовый).