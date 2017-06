M.A.C выпустил косметику вместе с кумирами молодежи

Косметический бренд M.A.C запустил проект Future Forward — коллаборацию с тремя популярными представительницами музыкальной индустрии. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 30 июля.

В коллаборации приняли участие R&B-исполнительница Джастин Скай (Justine Skye), певица из Лондона Дуа Липа (Dua Lipa) и K-Pop-звезда Ли Хай (Lee Hi). Они выбрали эксклюзивные оттенки средств-бестселлеров, которые названы их именем. Это ярко-розовая пудра Justine Skye Iridescent Powder: Soft Purple with Pink Pearl, прозрачный блеск для губ с цветными блестками Dua Lipa Cremesheen Glass: Clear Gloss with Multi-Pearl и темно-красная губная помада Lee Hi Lipstick: Deep Red (Matte).

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из последних новинок бренда — коллекция косметики, созданная совместно с корейскими дизайнерами Steve J. и Yoni P.