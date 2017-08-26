Экспедиция Минобороны и РГО обнаружила у Курил немецкий бронепалубный крейсер

Совместная экспедиция Минобороны России и Центра подводных исследований Российского географического общества обследовала старый затонувший корабль у острова Матуа Большой Курильской гряды. Об этом сообщается в пресс-релизе РГО.

Первоначально предполагалось, что на дне покоятся остатки японского корабля «Рои Мару», однако найденная маркировочная табличка указала на немецкий бронепалубный крейсер кайзеровской германии «Аугсбург». Этот корабль был передан Японии в качестве репараций в 1920 году.

Ученые объясняют путаницу тем, что суда часто передавались или продавались иным странам, где тем давали новое название.

«Аугсбург» — один из четырех крейсеров типа «Кольберг» германского императорского флота времён Первой мировой войны.

20 августа команда исследователей под руководством со-основателя компании Microsoft Пола Аллена обнаружила американский тяжелый крейсер «Индианаполис» на дне Тихого океана. Корабль был уничтожен в 1945 году японской подлодкой, затонув за 12 минут. На его борту погибли 883 человека, спаслись 316 моряков.