Россия
 

Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен

Перейти в «Мою Ленту»

Открытое горение на территории крупного оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ликвидировано. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

«Открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек. Пострадавших нет», — сказал он.

В настоящий момент пожарные ведут проливку.

Собеседник агентства добавил, что технологический процесс на мероприятии не нарушен.

Пожар на предприятии произошел вечером в воскресенье, 27 августа. Прибывшие на место пожарные обнаружили огонь в лакокрасочном цехе. Пожару был присвоен повышенный номер.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» — один из крупнейших производителей танков в мире, на ее долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Предприятие производит основной боевой танк Т-90, на смену которому должен прийти танк «Армата». Также корпорация является одним из крупнейших производителей железнодорожных вагонов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле
Российские военные купили новый танк Т-90М
В российские войска до 2020 года поступят 100 танков «Армата»
Последние новости
Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен
При взрыве гидроцикла в Черногории россиянин получил перелом ребер
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары
«Ахмат» обыграл ЦСКА благодаря голу после передачи из-за пределов поля
Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов
Другие материалы рубрики
Россия00:0826 августа

«Над кладбищем стоял смрад...»

Зачем россияне копаются в мусоре
12:5925 августа

СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме

20:27Сегодня

Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

20:17Сегодня

Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары

01:0426 августа

Тесть «товарища Сухова»  

Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
14:53Сегодня

Женщина умерла на борту вылетевшего из Домодедово лайнера

14:29Сегодня

«Илью Муромца» починили

14:1724 августа

Воронежец 24 раза ударил ножом учившую его жизни подругу жены

Россия00:0523 августа

«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»

Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
14:28Сегодня

Польский бизнесмен пропал в Москве

13:53Сегодня

Волк из МВД рассказала о спасении жеребенка

13:2024 августа

Задержанный за хулиганство избил полицейского в московском метро

Россия
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
Юра АлексеевХоббит с Ярославки
Землянка с унитазом и свой YouTube-канал
Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен
Покрасочный цех загорелся на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле
Ставропольский главк МВД пояснил данные о запрете полицейским ходить в бары
Женщина умерла на борту вылетевшего из Домодедово лайнера
Все материалы
Мир
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб
Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Пять альпинистов погибли в Австрии
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
На оружейном складе в Азербайджане прогремел взрыв
Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города
Саакашвили заподозрил украинских «барыг» в сговоре с грузинскими властями
Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
В Петербурге из Lexus сотрудника СК украли 100 тысяч рублей и туалетную воду
ВКС России помогли сирийской армии разгромить ИГ в долине Евфрата
Названы подозреваемые по делу о падении автобуса в море на Кубани
Волкер рассказал о привезенном главой Пентагона в Киев военном оборудовании
Все материалы
Наука и техника
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
В крови человека нашли неизвестные организмы
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Орбиту МКС приподняли на полкилометра
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
Ураган «Харви» засняли из космоса
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
«Ахмат» обыграл ЦСКА благодаря голу после передачи из-за пределов поля
Чемпионка Игр в Сочи фигуристка Сотникова пропустит Олимпиаду-2018
Пилот Mercedes Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Киевское «Динамо» отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины
Бой Мэйуэзера и Макгрегора прошел без аншлага
Все материалы
Культура
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
«Мизерные зарплаты и лабуда на сцене»
Что происходит с российскими театрами
Режиссер Говорухин решил не снимать новые фильмы
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова пройдет по плану
Хакеры обнародовали сюжет последнего эпизода «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви»
Боевики ИГ захотели обезглавить порнозвезду Мию Халифу
Интервью Кобзона помогло вычислить адрес дома Януковича в Подмосковье
Все материалы
Ценности
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях
На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж
Все материалы
Путешествия
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
При взрыве гидроцикла в Черногории россиянин получил перелом ребер
170 застрявших в Турции клиентов туроператора Ted Travel вылетели в Москву
Россиянин утонул в море в турецкой Аланье
Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля
Сдвинувшийся телетрап повредил двигатель готового к вылету самолета в Австралии
Все материалы
Из жизни
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Норвежец снял на видео ударившую рядом с ним молнию
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Британец разогнался до 350 километров в час на заднем колесе мотоцикла
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы