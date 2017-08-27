Пожар на «Уралвагонзаводе» потушен

Открытое горение на территории крупного оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле ликвидировано. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

«Открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек. Пострадавших нет», — сказал он.

В настоящий момент пожарные ведут проливку.

Собеседник агентства добавил, что технологический процесс на мероприятии не нарушен.

Пожар на предприятии произошел вечером в воскресенье, 27 августа. Прибывшие на место пожарные обнаружили огонь в лакокрасочном цехе. Пожару был присвоен повышенный номер.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» — один из крупнейших производителей танков в мире, на ее долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Предприятие производит основной боевой танк Т-90, на смену которому должен прийти танк «Армата». Также корпорация является одним из крупнейших производителей железнодорожных вагонов.