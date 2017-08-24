Силовые структуры
 

Российские военные купили новый танк Т-90М

Перейти в «Мою Ленту»

В рамках группы контрактов на поставки бронетехники российские военные впервые заказали «Уралвагонзаводу» новые танки Т-90М. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечалось на церемонии подписания контрактов, общий объем заказа на бронетехнику, размещенного на форуме «Армия-2017», превысил 24 миллиарда рублей. В число закупленной техники также входят боевые машины поддержки танков. Кроме того, заключены соглашения о капремонте танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.

Танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.

Ключевым отличием машины от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения. Кроме того, танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новой системой управления огнем.

Новый танк представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети рассказали о скорой демонстрации боевых возможностей танка Т-90
«Уралвагонзавод» опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90
Последние новости
Российские военные купили новый танк Т-90М
В сети позавидовали «идеальной фигуре» сэндвича с индейкой
Орешкин отклонил предложение об утильсборе на импортную обувь
Мужчина лишился глаза в пьяной драке на юге Москвы  
Российского туриста обстреляли у побережья Черногории
Люди застряли вниз головой на аттракционе «Камикадзе» в саратовском «Лукоморье»
В деле об издевательствах над ярославской школьницей появилось 16 фигурантов
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0422 августа

С чем идут на дело в Америке

Рейтинг самых криминальных стволов США
19:2422 августа

Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

14:2922 августа

Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

14:29Сегодня

В российские войска до 2020 года поступят 100 танков «Армата»

Силовые структуры00:0422 августа
Арам Петросян

Картонный террор

Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
14:27Сегодня

ВМФ России получит два фрегата проекта 11356 и две неатомные подлодки «Лада»

11:4122 августа

Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

14:19Сегодня

Новый российский авианосец заложат в 2025 году

Силовые структуры14:3919 августа
Место происшествия

Резня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих

Пострадали семь человек, нападавший убит
13:52Сегодня

Минобороны России купит боевую машину поддержки танков «Терминатор»

03:4621 августа

СК опроверг информацию о задержании возможного убийцы пауэрлифтера Драчева

13:57Сегодня

Минобороны закупилось на форуме «Армия-2017» более чем на 170 миллиардов рублей

Россия
«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»
Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
Первый после папы
Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
Мужчина лишился глаза в пьяной драке на юге Москвы
Ростовские юнармейцы тушили пожар до приезда сотрудников МЧС
Приезжий избил полицейского в московском метро
Люди застряли вниз головой на аттракционе «Камикадзе» в саратовском «Лукоморье»
Все материалы
Мир
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Бунтующих мигрантов в Риме усмирили водометами
Восемь человек пропали без вести в Швейцарии после схода оползня
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
МИД России посоветовал США не нарушать афганский суверенитет
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Глава Пентагона пообещал ходатайствовать о поставках Киеву летального оружия
В военном параде в Киеве приняли участие солдаты НАТО
Сын Порошенко выиграл поездку в Сингапур за счет государства
Узбекистан попросил Россию арестовать недвижимость по делу Каримовой
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинцев
В Киеве назвали число воспользовавшихся безвизом с ЕС украинцев
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Орешкин отклонил предложение об утильсборе на импортную обувь
Молодые россияне подсели на микрокредиты
Михаил ГорбачевТак вышло
Чьи долги Россия выплачивала четверть века
ОПЕК выполнила соглашение по ограничению нефтедобычи на 94 процента
Траты россиян на развлечения подскочили в шесть раз
Все материалы
Бизнес
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Михаил Воронин«Бизнесмены — это одинокие люди»
Михаил Воронин рассказал о малом бизнесе и секретах Российского Бизнес-Форума «Атланты 2017»
ФАС разоблачила картельный сговор поставщиков техники для системы ГАС «Выборы»
Корпорация МСП высоко оценила вклад «Аэрофлота» в поддержку малого бизнеса
Большинство выпускников девятых классов школ Кубани продолжат учебу в колледжах
«Системе» предсказали потерю половины активов из-за решения суда
Стала известна схема поставки в Крым турбин производства Siemens
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Арам ПетросянКартонный террор
Бывший следователь по делу террориста Петросяна едва не стал его адвокатом
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Российские военные купили новый танк Т-90М
В российские войска до 2020 года поступят 100 танков «Армата»
ВМФ России получит два фрегата проекта 11356 и две неатомные подлодки «Лада»
Новый российский авианосец заложат в 2025 году
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Раскрыта природа инопланетных мегаструктур вблизи KIC-8462852
Обнародованы новые свидетельства обитаемости Марса
Беспилотные автобусы в Таллине нарушили ПДД на скорости 20 километров в час
Впервые сфотографирована поверхность чужой звезды
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Футболист МЮ назвал допинг-офицера УЕФА придурком
24-летний российский фигурист завершил карьеру и стал судьей
Футболист МЮ Погба рассказал об отношении к каминг-ауту
Баскетболистам сборной Украины предложили сдать матч на Универсиаде-2017
Роберто Карлос оказался под угрозой тюремного срока из-за долгов по алиментам
Все материалы
Культура
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Кирилл Серебренников (в центре)«Клетка — всегда плохо»
Дело Кирилла Серебренникова: реакция общественности и соцсетей
Бальзам на уши
Без российских инженеров не было бы техно, Rammstein и игры Doom
Учитель призвал обратить внимание на культурное воспитание Поклонской
Умер джазмен Джон Аберкромби
Полицейские в Дании запретили уличному музыканту плохо петь Wonderwall
Накупившие хаски фанаты «Игры престолов» начали массово избавляться от питомцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Штурмовик-затейник
Оголтелый нацист дошутился до изгнания из интернета
Андрей МалаховЕсть два стула
Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет
В сети высмеяли слезно выпрашивающую iPhone 7 девушку
В заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик
Реклама Kit Kat от кашля насторожила пользователей сети
Все материалы
Ценности
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Volvo поможет избавиться от бардака в машине
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Дизайнер Катя Добрякова обстебала в новой коллекции московские стройки
В центре Москвы установили гигантский оранжевый пакет ЦУМа
Jaguar научил машины контролировать дорожную ситуацию
Новый iPhone получит корпус из нефти и бересты
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Пошли на корм
Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
Главное турагентство КНДР начало работу в России
Российского туриста обстреляли у побережья Черногории
Названы наиболее подешевевшие для российских авиапассажиров направления
Северная Корея упростила получение визы для россиян
Британский лоукостер создал еду для боящихся перелетов авиапассажиров
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В сеть попал секретный состав соуса для Биг Мака
Президент Франции за три месяца потратил на макияж 26 тысяч евро
Таиландские спасатели призвали богов остановить ДТП и поймали 311 духов
Пожарные съели спасенных из огня поросят
Все материалы
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45
Повседневная жизнь с 380-сильным заряженным кроссовером
Все конкуренты Lada Vesta SW Cross
С кем новый универсал Lada поборется за кошельки прижимистых покупателей
Тест: угадай машину по ключу
Простой тест на знание... ключей зажигания
8 неудачных примеров самостоятельного ремонта
Самые курьезные попытки сэкономить на визите в автосервис
В США выяснили пользу автомобильных системы безопасности
«Шкода» сделает выразительный купе-кроссовер с новой эмблемой
Volkswagen представил самый маленький и дешевый кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы