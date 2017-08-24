Российские военные купили новый танк Т-90М

В рамках группы контрактов на поставки бронетехники российские военные впервые заказали «Уралвагонзаводу» новые танки Т-90М. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечалось на церемонии подписания контрактов, общий объем заказа на бронетехнику, размещенного на форуме «Армия-2017», превысил 24 миллиарда рублей. В число закупленной техники также входят боевые машины поддержки танков. Кроме того, заключены соглашения о капремонте танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.

Танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.

Ключевым отличием машины от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения. Кроме того, танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новой системой управления огнем.

Новый танк представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.