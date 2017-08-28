Новосибирский депутат угрожал работникам штрафстоянки из-за эвакуации его машины

В сети появилось видео, на котором депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков ругается на работников штрафстоянки, эвакуировавших его автомобиль Toyota Land Cruiser. Ролик опубликован на YouTube-канале новостного портала «НГС.Новости».

Парламентарий, используя нецензурную лексику, требует снять наклеенные на двери пломбы и угрожает сотрудникам автостоянки потерей работы.

В комментарии «НГС.Новости» Титков подтвердил, что его машину действительно около двух недель назад эвакуировали. Автомобиль стоял на тротуаре, но, по мнению парламентария, не мешал движению ни машин, ни пешеходов.

Титков, который был соавтором закона об эвакуации машин в Новосибирске (принят в 2013 году), заявил, что возмущен тем, что вокруг этой процедуры «появились такие структуры теневые, чтобы вымогать у людей деньги». «Ко мне подошел "жучок", который предложил свои услуги — что он может решить мои вопросы: посадить в машину, отвезти на штрафстоянку, в ГАИ за эту услугу я должен был определенную сумму денег заплатить. Я тут же его, конечно, отшил, но я знаю, предлагают от 5 до 10 тысяч», — рассказал депутат.