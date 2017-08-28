Журнал Elle с Брижит Макрон на обложке побил десятилетний рекорд продаж

Номер журнала Elle с фотографией Брижит Макрон, супруги президента Франции, побил десятилетний рекорд продаж. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Жена Эммануэля Макрона дала эксклюзивное интервью, в котором рассказала о своих ощущениях на посту первой леди, а также об истории любви со своим мужем и разнице в возрасте.

Номер вышел 18 августа. За 10 дней было продано более 530 тысяч копий. Онлайн-версия интервью собрала более 30 миллионов просмотров, а в Twitter статьей поделились почти 3,5 миллиона человек.

Материал оказался популярен и за пределами Франции. В частности, особый интерес к нему проявили жители Германии и США.

В начале августа стало известно, что петиция против официального присвоения Брижит Макрон статуса первой леди во Франции собрала более 170 тысяч подписей. Автор кампании Тьерри Поль Валетт, лидер общественного движения «Национальное равенство», заявил, что у нее уже есть два или три помощника, два секретаря и два сотрудника службы безопасности.