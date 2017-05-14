Интернет и СМИ
 

Пользователи Twitter обнаружили схожесть нарядов Мелании Трамп и Брижит Макрон

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Брижит Макрон
Брижит Макрон

Пользователи социальных сетей заметили, что одежда Брижит Макрон, супруги президента Франции Эммануэля Макрона, похожа на одеяние первой леди США Мелании Трамп. Соответствующие снимки появились в Twitter в воскресенье, 14 мая.

«Брижит Макрон и Мелания Трамп: один цвет на инаугурации мужей», — написала carine94.

Другие с иронией отнеслись к сходству стиля первых леди. Так, пользователь с ником breathe believe отметила, что Макрон копирует королеву Великобритании Елизавету II.

39-летний лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции ранее в воскресенье. Он сменил на этом посту Франсуа Олланда.

Макрон женился на Брижит, которая преподавала ему французский в школе, в 2007 году. Избранница главы государства старше его на 24 года.

В феврале интернет-пользователи уличили Меланию Трамп в подражании Клэр Андервуд (Робин Райт) из сериала «Карточный домик» — жены Фрэнка Андервуда, по сюжету ставшего президентом.

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