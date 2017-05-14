Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции, сменив на этом посту Франсуа Олланда. Об этом после оглашения официальных результатов выборов объявил председатель Конституционного совета Лоран Фабиус, передает Reuters.

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Перед этим 39-летнему Макрону, самому молодому президенту в истории страны, были переданы полномочия главы государства.

Также утром в воскресенье Макрон провел встречу в Елисейском дворце с теперь уже бывшим президентом Олландом. Политики пожали друг другу руки и ушли на переговоры, которые продлились около часа вместо отведенных протоколом 25 минут. После их завершения Олланд и Макрон прошлись по ковровой дорожке во дворе. Экс-глава государства похлопал преемника по плечу, сел в автомобиль и уехал.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон, кандидат от движения «Вперед!», получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

Макрон в 2014-2016 годах занимал пост министра экономики в правительстве Мануэля Вальса, до этого работал заместителем генерального секретаря при президенте Олланде. Был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque. Женат на Брижит Мари-Клод Макрон, которой 64 года.