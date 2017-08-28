Культура
 

Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов»

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Создатели сериала «Игра престолов» анонсировали проект о съемках шоу. Первый эпизод появился на YouTube в понедельник, 28 августа.

Сериал под названием Game Revealed («Разоблаченная игра») будет состоять из семи частей, которые будут выходить по понедельникам. В каждую из них будут включены интервью с актерами, кадры со съемочной площадки и рассказы о том, как создавались те или иные сцены.

Последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов» вышел 27 августа. Следующая часть сериала станет заключительной.

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