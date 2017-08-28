Бывшего главу полиции Москвы допросили по делу захватчика отделения Ситибанка

Московский окружной военный суд (МОВС) допросил бывшего начальника столичной полиции, начальника оперативного управления МВД России Анатолия Якунина по уголовному делу предпринимателя Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении Ситибанка в 2016 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат Станислав Мальцев в понедельник, 28 августа.
«Якунин заявил, что мой подзащитный выпустил всех заложников добровольно, сдался после этого также добровольно, а требований о дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений и иных политических требований Петросян не выдвигал», — сказал он.
По словам адвоката, Якунин сообщил суду, что подсудимый начал освобождать заложников до выполнения его требования о показе снятого им видеоролика по федеральным каналам. «По словам Якунина, Петросян сразу пошел на переговоры и вреда никому из заложников не причинил», — указал юрист.
Петросяну вменяется терроризм и захват заложников. В суде он заявил, что признает вину частично.
Вечером 24 августа 2016 года предприниматель Арам Петросян вошел в филиал Ситибанка на Большой Никитской улице в Москве, где, угрожая якобы закрепленным у него на груди взрывным устройством, взял в заложники четырех посетителей. Через несколько часов после длительных переговоров мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания.