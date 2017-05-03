Захватившего банк предпринимателя обвинили в терроризме и захвате заложников

Столичный главк СКР в рамках расследования уголовного дела о захвате отделения банка на Большой Никитской улице предъявил Араму Петросяну обвинение в окончательной редакции, заявила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель ведомства.

По словам Ивановой, 55-летнему Петросяну инкриминируют часть 2 статьи 206 УК РФ («Захват заложников,с использованием предмета в качестве оружия») и часть 1 статьи 205 УК РФ («Угроза террористическим актом»). Сам обвиняемый вину признает частично.

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После ознакомления с материалами следствия и утверждения прокурором уголовное дело будет направлено в суд, уточнила представитель столичного главка СКР.

Вечером 24 августа 2016 года предприниматель Арам Петросян вошел в филиал «Ситибанка» на Большой Никитской улице в Москве, где, угрожая якобы закрепленном у него на груди взрывным устройством, взял в заложники четверых посетителей. Через несколько часов, после длительных переговоров, мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания.