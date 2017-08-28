Люксовые бренды обогнали демократичные по числу магазинов

Люксовые бренды стали чаще открывать магазины в России, чем их конкуренты демократичного сегмента. Об этом в понедельник,28 августа, сообщает The New Retail. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой фирмы Knight Frank. По данным экспретов, подобная ситуация на рынке наблюдается впервые за 10 лет.

Судя по результатам исследования, в первом полугодии 2017 года 68 процентов операторов, вышедших на отечественный рынок, продают товары высокого ценового сегмента. В прошлом году их число составляло всего 46 процентов. «В последнее время люксовые бренды стараются изменить свою структуру присутствия на российском рынке. В частности, предпочитают развиваться самостоятельно, открывают собственные магазины, меняют партнеров, ищут партнеров для развития в новых для себя регионах», — прокомментировали авторы исследования.

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За последние 10 лет на российском рынке появились 130 брендов, которые относятся к ценовой категории «выше среднего». Что касается демократичных марок, то они позиционируются в сегментах «средний» и «ниже среднего». Их доля на рынке в разные годы варбировалась от 56 до 100 процентов.