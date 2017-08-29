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Французы разработали бальзам для «идеальных поцелуев»

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Французский косметический бренд Caudalie представил бальзамы для губ — French Kiss. Об этом сообщается в пресс-релизе, котоырй поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 29 августа. Новинки, по словам представителей марки, предназначены для «идеальных поцелуев».

«Я давно мечтала о формуле, основанной на полностью натуральных компонентах, при этом способной действовать по всем направлениям. Средства по уходу, насыщенные полифенолами, наша визитная карточка», — рассказала основательница марки Матильда Тома. Бальзамы представлены в трех оттенках. В продажу они поступят с сентября, цена составит 980 рублей.

Caudalie — французская косметическая компания, основанная в 1995 году. Под этой маркой продаются средства для ухода за кожей лица, в состав которых входят экстракты различных сортов винограда.

Одна из новинок бренда — новое средство в линии Vinoperfect. Речь идет о концентрированной эссенции с экстрактом винограда, которая придает коже сияние. Она увлажняет кожу, содействует отшелушиванию омертвевших клеток эпителия, снимает легкие воспаления и покраснения.

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