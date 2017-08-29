В Кирове назвали дату открытия Детского космического центра

Детский космический центр откроется в Кирове в ноябре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе министерства культуры Кировской области во вторник, 29 августа.

«В настоящее время в Детском космическом центре продолжается внутренняя отделка помещений, она уже в завершающей стадии», — передали представители ведомства слова и.о. министра культуры региона Андрея Скального.

Чиновник отметил, что средства, выделенные учреждению из резервного фонда Правительства России, пойдут в основном на закупку оборудования, в том числе из Японии и европейских стран. «Это мультимедийное оборудование, в том числе проекторы для интерактивных классов. Наша задача — сделать центр интересным с разных точек зрения, уже сейчас полностью готов виртуальный центр управления полетами, где дети смогут в реальном времени взаимодействовать с МКС, а также планетарий», — подчеркнул Скальный.

Строительство Детского космического центра началось в 2014 году. Открытие учреждения было запланировано на конец 2016-го, однако сроки несколько раз переносились из-за недостатка средств.

18 августа сообщалось, что Правительство России планирует выделить более 400 миллионов рублей из резервного фонда на завершение реконструкции трех региональных театров и детского центра.