На реконструкцию региональных театров выделят более 400 миллионов рублей

Правительство России планирует выделить более 400 миллионов рублей из резервного фонда на завершение реконструкции трех региональных театров и детского центра. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Деньги пойдут на реконструкцию драматического театра Комсомольска-на-Амуре, Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи, ижевского Государственного театра оперы и балета, а также детского космического центра в Кирове.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что эти провинциальные учреждения помогают сохранять гражданам «единое культурное пространство».

В мае глава Минкульта Владимир Мединский призвал регионы модернизировать сельские дома культуры. По его словам, новая модель ДК поможет укрепить семейные ценности россиян. Ведомство также разработало программу по строительству и капитальному ремонту сельских домов культуры.