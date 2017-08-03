Мединский потребовал проверить цены на реставрацию Новодевичьего монастыря

Министр культуры России Владимир Мединский потребовал проверить стоимость реставрационных работ на ряде объектов Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом он заявил на совещании в Минкульте в четверг, 3 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Внимание министра привлека сумма, запрашиваемая за проведение некоторых работ. Он поручил своему заместителю Олегу Рыжкову проверить, насколько обоснован такой расход бюджетных средств.

Также Мединский попросил присутствовавших на совещании представителей госзаказчика и генеральных подрядчиков представить к 1 марта 2018 года окончательную смету реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря.

Представители обители подняли вопрос о последствиях недобросовестной реставрации, ранее проведенной подрядчиками, с которыми уже аннулировали контракты. Было доложено о случае умышленного вредительства: кто-то высыпал цемент в канализационный сток. Мединский попросил разобраться и найти ответственных за это, а всех работников недобросовестной фирмы-подрядчика внести в черный список министерства.

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь был основан в 1524 году. В 2024 году он будет отмечать свое 500-летие. Архитектурный ансамбль монастыря считается образцом московского барокко и находится под охраной ЮНЕСКО.