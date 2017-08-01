Мединский предложил обустроить Кижи для полноценного отпуска

Министр культуры России Владимир Мединский предложил создать условия для полноценного отпуска в музее-заповеднике «Кижи». Его слова во вторник, 1 августа, передает ТАСС.

«Нужно построить аутентичные деревянные гостевые дома из бруса, отдельную гостиницу, к завершению уже этого сезона благоустроить дорожки, ведущие к центральным объектам на территории», — сказал министр на совещании по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и реставрации объектов «Кижи».

«В "Кижи" все едут одним днем. А это неправильно. Туда нужно отправляться месяца на два. Когда я ездил в "Кижи" студентом, там вообще ничего не было», — добавил он.

О своей работе отчиталась директор музея-заповедника Елена Богданова. «На данный момент мы можем разместить всего 120 человек в частных гостевых домах, расположенных на территории музея-заповедника. Также в нашем распоряжении девять катеров, которые могут доставлять гостей к музею-заповеднику», — сообщила она.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» расположен на одноименном острове Онежского озера. Наиболее известным памятником являются две церкви и колокольни XVIII—XIX веков.