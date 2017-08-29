В России захотели объявить 2019-й Годом гостеприимства

В Ростуризме хотят объявить 2019-й Годом российского гостеприимства. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает «Интерфакс».

Подобную информацию озвучил заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. «В 2019 году исполнится 300 лет выпуску указа Петра I о создании постоялых дворов, то есть будем считать, что это 300 лет российского гостеприимства», — сказал он.

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По словам Давыденко, в связи с этим Ростуризм и выступил с такой инициативой. Представители федерального агентства планирует направить данное предложение в правительство. Они рассчитывают на поддержку Общественной палаты и Федерального собрания в этом вопросе.

Давыденко добавил, что к 2019 году Ростуризм также планирует создать общенациональный рейтинг объектов размещения. При разработке списка отели будут оценивать по таким критериям, как безопасность, доброжелательность персонала, экологичность, защита прав туристов.

Указ Петра I «Об учреждении постоялых и гостиных дворов» был издан в январе 1719 года. Он положил начало созданию сети придорожных гостиниц в России.

