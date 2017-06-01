Улыбающееся солнце предложили сделать туристическим брендом России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 1 июня, стартовало голосование за лучшую концепцию туристического бренда России. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе Ростуризма.

Отдать свой голос за тот или иной логотип может любой желающий на сайте Tourbrand.russia.travel. Один из вариантов бренда — рисунок улыбающегося солнца с надписью «Россия — сказочная красота».

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Всего было предложено десять концепций. Среди них представлены различные изображения со слоганами «Чарующая Россия», «Россия согревает», «Россия — здесь целый мир», «Россия. Поехали!» и другие.

Проголосовать можно будет до середины августа. По результатам кампании к концу лета выберут три лучших концепции. Их представят жюри под председательством вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко, которое выберет победителя.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года страна примет с уже готовым туристическим брендом.

В январе текущего года на закрытом мероприятии в Москве были презентованы 22 варианта такого логотипа. В работе над ними принимали участие 45 дизайнеров и других специалистов из более чем 30 компаний.

Данный проект был запущен по инициативе Ростуризма в 2015 году. Бренд планируется использовать в наружной рекламе, сувенирной и полиграфической продукции.