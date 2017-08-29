В Киргизии ликвидировали двух предполагаемых террористов

В Киргизии бойцы спецподразделения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) ликвидировали двух предполагаемых террористов. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Находящиеся в розыске члены вооруженной группировки были обнаружены в Жайыльском районе Чуйской области. «На предложение сотрудников ГКНБ [сдаться] преступники открыли огонь. При ответных выстрелах бойцы спецподразделения ГКНБ ликвидировали двоих боевиков, третий получил ранение», — цитирует ресурс сообщение ведомства.

В ГКНБ заявили, что подозреваемые планировали теракты на День независимости Киргизии, отмечаемый 31 августа.

В розыск члены группировки были объявлены после того, как 24 августа они скрылись от патрульных милиционеров в Бишкеке при попытке проверки документов. Тогда они угрожали сотрудникам милиции пистолетом и гранатой.

30 августа 2016-го в Бишкеке, у китайского посольства произошел мощный взрыв. Сообщалось, что взрыв совершил террорист-смертник. В результате теракта пострадали несколько сотрудников посольства.