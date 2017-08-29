Полиция Лондона задержала более 300 участников карнавала в Ноттинг-Хилле

Лондонские полицейские задержали 313 участников карнавала в Ноттинг-Хилле. Об этом говорится в специальном сообщении, размещенном на сайте Скотленд-Ярда.

Как следует из документа, у 50 человек было изъято холодное оружие (в частности, ножи, заточки и лезвия), 60 участников праздника попались с наркотиками, еще 12 пытались напасть на полицейских. Остальные задержанные обвиняются в других мелких правонарушениях.

В ходе стычек 28 стражей порядка получили ранения.

Ноттинг-Хиллский карнавал проводится ежегодно с 1966 года. Основными участниками мероприятия являются выходцы из Карибского региона. В этом году в нем приняли участие около миллиона человек.