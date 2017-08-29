На Украине «Русал» обвинили в уничтожении алюминиевого комбината

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения представителям российского алюминиевого холдинга «Русал» в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК) в интересах «конкурентов из России». Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный на Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла», — указано в сообщении. Для этого в 2006-2008 годах «была сформирована организованная группа из представителей российской компании "Русал", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан», — добавили в СБУ.

Под руководством «российских кураторов» было обеспечено уничтожение основных производственных мощностей ЗАЛК, считают в спецслужбе. Так, в 2009 году ими были остановлены рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что, в свою очередь, привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования.

Среди девяти обвиняемых оказались представители «Русала», бывшее руководство комбината, а также украинские бизнесмены и ряд иностранных граждан. «Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода — под личным обязательством, среди подозреваемых — трое граждан России», — уточнили в СБУ. По данным следствия, действия группы повлекли за собой убытки государства на сумму более 39 миллионов долларов, а также более 100 миллионов гривен (около 4 миллионов долларов).

В самой компании расследование считают попыткой политического давления в связи с разбирательством в международном арбитраже. «Компания расценивает эти неправомерные действия как ответные и попытку политического давления в ответ на иск, поданный "Русалом" против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций», — рассказал ТАСС официальный представитель холдинга «Русал».