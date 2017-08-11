Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной

Cтруктуры Михаила Прохорова продали акционерам Sual Partners 7 процентов акций алюминиевого холдинга «Русал». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, пакет был продан за сумму, «превышающую 500 миллионов долларов». При этом 9 августа на Гонконгской бирже семипроцентный пакет акций «Русала» стоил 714 миллионов долларов. Средняя стоимость 7 процентов бумаг компании за последние полгода составляла 482 миллиона долларов.

В «Русале» подтвердили, что структура Zonoville Investments Limited (бенефициаром является, в том числе, основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг), выкупила у структур Прохорова 7 процентов акций алюминиевой компании за 504 миллиона долларов.

Издание напоминает, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова начала искать покупателя на принадлежащий ему пакет «Русала» летом прошлого года.

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По данным источников, тогда речь о продаже 12 процентов акций примерно за 700 миллионов долларов. Однако с момента начала переговоров летом 2016 года компания подорожала почти вдвое из-за роста цен на алюминий. Если летом акции торговались вблизи исторических минимумов, то сейчас она стоит 10,3 миллиарда долларов. Кроме того, возникали проблемы с одобрением сделки регулятором Гонконгской биржи, где торгуется «Русал». Тогда «Онэксим» продал на рынке 3,32 процента акций холдинга. В результат продажи этого пакета его доля сократится до 6,7 процента.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия и глинозема. На долю компании в 2015 году приходилось около 7 процентов мирового производства алюминия и примерно столько же — глинозема. Предприятия компании расположены в 13 странах, численность сотрудников — около 61 тысячи человек