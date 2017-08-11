Бизнес
 

Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной

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Михаил Прохоров
Михаил Прохоров

Cтруктуры Михаила Прохорова продали акционерам Sual Partners 7 процентов акций алюминиевого холдинга «Русал». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, пакет был продан за сумму, «превышающую 500 миллионов долларов». При этом 9 августа на Гонконгской бирже семипроцентный пакет акций «Русала» стоил 714 миллионов долларов. Средняя стоимость 7 процентов бумаг компании за последние полгода составляла 482 миллиона долларов.

В «Русале» подтвердили, что структура Zonoville Investments Limited (бенефициаром является, в том числе, основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг), выкупила у структур Прохорова 7 процентов акций алюминиевой компании за 504 миллиона долларов.

Издание напоминает, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова начала искать покупателя на принадлежащий ему пакет «Русала» летом прошлого года.

По данным источников, тогда речь о продаже 12 процентов акций примерно за 700 миллионов долларов. Однако с момента начала переговоров летом 2016 года компания подорожала почти вдвое из-за роста цен на алюминий. Если летом акции торговались вблизи исторических минимумов, то сейчас она стоит 10,3 миллиарда долларов. Кроме того, возникали проблемы с одобрением сделки регулятором Гонконгской биржи, где торгуется «Русал». Тогда «Онэксим» продал на рынке 3,32 процента акций холдинга. В результат продажи этого пакета его доля сократится до 6,7 процента.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия и глинозема. На долю компании в 2015 году приходилось около 7 процентов мирового производства алюминия и примерно столько же — глинозема. Предприятия компании расположены в 13 странах, численность сотрудников — около 61 тысячи человек

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